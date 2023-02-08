زلزال_تركيا.. البحث عن مواطنة سعودية داخل عمارة منهارة.. وكشف مصير 3 طلاب في ولاية متضررة #عاجل

قال القائم بأعمال السفارة السعودية في تركيا، محمد الحربي، إن السفارة بصدد البحث عن مواطنة سعودية، أبلغت عائلتها بأنها كانت في إحدى العمارات السكنية المنهارة بسبب الزلزال.

وبحسب ما قاله القائم بأعمال السفارة السعودية في تركيا ونقلته قناة "العربية"، فإن أسرة المواطنة يتوقعون أنها لم تغادر المبنى.

بينما كشف الملحق الثقافي في السفارة السعودية لدى تركيا، الدكتور فيصل أسره، عن نقل 3 طلاب سعوديين من المناطق المتضررة بالزلزال إلى مدن آمنة.

وقال "أسره" في تصريحات لقناة "العربية": "عاشت تركيا في الأيام الثلاثة الماضية زلزالاً كارثياً كبيراً جداً، تقدر قوته بـ7.8 ريختر، وضرب 10 ولايات تركية في الجنوب الشرقي، ومن هذه الولايات ولاية غازي عنتاب، التي يدرس فيها 3 طلاب سعوديين".

وأضاف الملحق الثقافي: "تم نقل الطلاب إلى مدن آخرى لم تتضرر بالزلزال، وفق توجيهات عليا من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد حفظهما الله، وبمتابعة حثيثة من وزير التعليم، ونائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار".

وأشار إلى تشكيل فريق عمل متكامل في الملحقية لمتابعة الطلاب والطالبات على مدار الـ24 ساعة، وتلقي اتصالات مباشرة منهم، والحفاظ على استكمال مسيرتهم التعليمية في مختلف الجامعات التركية.

واختتم مطمئناً أولياء الأمور بأن جميع الطلاب السعوديين في تركيا بخير وفي أحسن حال.