الأرصاد يحذر سكان 3 مناطق من رياح وارتفاع أمواج حتى منتصف الليل

حذر المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة يصاحبها ارتفاع الأمواج وتدني في مدى الرؤية على 3 مناطق، حتى الثانية عشر من منتصف ليل الخميس.

وذكر "الأرصاد" عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، اليوم، أنه يتوقع رياح نشطة يصاحبها ارتفاع الأمواج وتدني في مدى الرؤية، على كل من: "ضباء- الوجه- أملج" في تبوك، حتى الثانية عشر من منتصف ليل الخميس.

وتوقع المركز أيضاً رياح نشطة يصاحبها ارتفاع الأمواج وتدني في مدى الرؤية على كل من: "الرايس- ينبع" في المدينة المنورة، حتى الثانية عشر من منتصف ليل الخميس.

كما حذر من ارتفاع في الأمواج يصاحبه نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على كل من: "الشعيبة- القنفذة- الليث - جدة- رابغ" في مكة المكرمة، حتى الثانية عشر منتصف ليل الخميس.