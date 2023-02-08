24 هزة أرضية تضرب عدة مناطق حول العالم خلال 24 ساعة.. ومتابعون: #بداية_نهاية_العالم #عاجل

تتواصل لليوم الثاني على التوالي الهزات الارتدادية في أنحاء العالم، على خلفية الزلزال المدمر الذي هز تركيا وسوريا، فجر الإثنين الماضي، وسط مخاوف من "تسونامي" في الدول المجاورة للبحر.

وبحسب ما نقلته "روسيا اليوم" عن موقع "Earthquake" المختص برصد الزلازل، ضربت 24 هزة أرضية متباينة القوة عدد من المناطق حول العالم، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتضمنت قائمة هذه الهزات الأرضية:"هزة بقوة 4.9 درجات، 3 كم جنوب غرب جوكسون، تركيا، وهزة بقوة 3.4 درجات، 63 كم بونتا كانا، جمهورية الدومينيكان، هزة بقوة 2.8 درجات، 9 كم شمال شرق باهالا، هاواي، هزة بقوة 4.4 درجات، 6 كم شمال غرب أنايازى، تركيا، وهزة بقوة 4.6 درجات، وسط تركيا، وهزة بقوة 2.5 درجات، 3 كيلومترات شرق غرب The Geysers، كاليفورنيا، وهزة بقوة 4.6 درجات، جزر الكوريل، وهزة بقوة 4.3 درجات، غرب إيران، هزة بقوة 2.9 درجات، 18 كم E of Hebgen Lake Estates، مونتانا، هزة بقوة 4.3 درجات، 15 كم جنوب نورداجي، تركيا، هزة بقوة 4.0 درجات، جزر إيزو، اليابان، هزة بقوة 4.3 درجات، 18 كم شمال غرب أديامان، تركيا.

كما تضمنت: "هزة بقوة 4.6 درجات، 111 كم San Francisco del Mar Viejo، المكسيك، وهزة بقوة 2.8 درجات، 15 ميلا شمال هيوز، ألاسكا، وهزة بقوة 3.0 درجات، 2 كم NE of Punta Cana، جمهورية الدومينيكان، وهزة بقوة 4.0 درجات، 9 كم شمال شرق إيكينوزو، تركيا، وهزة بقوة 4.5 درجات، 14 كم شمال غرب يايلاداغي، تركيا، وهزة بقوة 4.7 درجات، 81 كم غرب سان أنطونيو، الأرجنتين، وهزة بقوة 3.7 درجات، 135 كم شمال سواريز، بورتوريكو، وهزة بقوة 2.5 درجات، 9 كم جنوب شرق تالابوا، بورتوريكو، وهزة بقوة 4.9 درجات، 28 كم موريندو، كولومبيا، وهزة بقوة 5.4 درجات، 91 كم لاتا، جزر سليمان، وهزة بقوة 4.9 درجات، وسط تركيا، وهزة بقوة 4.1 درجات، منطقة البحر الميت".

وتفاعل المغردون على أخبار هذه الهزات الأرضية تحت هاشتاج #بداية_نهاية_العالم، ناشرين عدد من الفيديوهات المؤثرة من مواقع الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا.