الباحث الهولندي الذي تنبأ بزلزال #تركيا يكشف عن تطور جيولوجي جديد “يؤثر على كل المنطقة” #عاجل

عاد العالِم الهولندي المختص في الزلازل، فرانك هوغيربيتس، إلى إثارة الجدل مجدداً، بعدما حظي بشهرة واسعة عقب تنبؤه بحدوث الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، قبل حدوثه بيومين كاملين.

وفي تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، كشف "هوغيربيتس" أن المنطقة كلها تعيد التموضع والتشكل بعد الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا.

وقال الجيولوجي الهولندي: "الزلازل الكبيرة وسط تركيا سببت حدوث تغيير كبير في توزيع الضغط بجميع أنحاء المنطقة، رافق ذلك نشاط زلزالي وصولاً إلى فلسطين"، مشيراً إلى أن "المنطقة تعيد التموضع".

وكان فرانك هوغيربيتس قد حظي بشهرة واسعة، بعدما كتب يوم 3 فبراير الجاري، قبل وقوع زلزال تركيا بيومين: "عاجلاً أم آجلاً، ستكون هناك هزة أرضية بقوة 7.5 درجة تضرب جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان".