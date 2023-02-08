ريال_مدريد يكتسح #الأهلي المصري برباعية ويلاقي #الهلال في نهائي #كأس_العالم_للأندية

اكتسح فريق ريال مدريد الإسباني نظيره الأهلي المصري برباعية نظيفة ووصل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على الاهلي 4-1، في المباراة التي اقيمت على ملعب مولاي عبدالله بالمغرب.

سجل رباعية الريال فينسيوس جونيور وفالفيردي ورودريجو وأريباس، بينما سجل علي معلول هدف الأهلي من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، ضرب ريال مدريد موعدا مع الهلال السعودي في نهائي مونديال الاندية، بينما سيلعب الأهلي مع فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

الشوط الأول، نجح جونيور لاعب الريال في استغلال خطأ دفاعي من لاعبي الأهلي في الدفاع أليو ديانج ومتولي، ليخطف الكرة ويسكنها شباك محمد الشناوي.

بدأ اللقاء بهدوء من الفريقين وتعامل لاعبي الأهلي بشكل جيد من حماس لاعبي الريال المُبكر إعتمد الأهلي على الهجمات المرتدة عن طريق إنطلاقات عبد القادر والشحات وشريف وتوغلات أفشة لكنها كانت هجمات بلا خطورة حقيقة.

أول هجمة خطرة للأهلي في الدقيقة 18 بعدما تلقى محمد شريف كرة من ناحية اليسار وراوغ دفاع الريال لكنه سدد بغرابة فوق العارضة بعدها ضغط الريال مرة ثانية عن طريق مودريتش وكروس ورودريجو، حتى نجح جونيور في استغلال هفوة دفاعية وتسجيل الهدف الاول للفريق الاسباني.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو الأهلي مجاراة الريال ولكن تلقت شباك المارد الأحمر هدفا ثانيا عن طريق فالفيردي في بداية الشوط.

واستطاع الأهلي الحصول على ركلة جزاء لصالح حسين الشحات، سددها علي معلول ليقلص الفارق.

وبعدها تماسك لاعبو الأهلي وسنحت فرصة لمحمد مجدي افشة لكنه سددها خارج المرمى. وضغطت كتيبة كولر بكل قوة في محاولة لادراك التعادل.

ولكن لاعبو ريال مدريد لعبوا بقوة، واستغل انشيلوتي انطلاقات فينسيوس جونيور، وسنحت للريال ركلة جزاء سددها لوكاس مودريتش وانقذها الشناوي.

واحتسب الحكم 8 دقائق وقت بدل ضائع، سجل رودريجو فيها هدفا ثالثا ثم أضاف أريباس الهدف الرابع قبل نهاية المباراة ليؤكد صعوده لنهائي كأس العالم للأندية.