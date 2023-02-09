الأرصاد ينبه أهالى #نجران و #المدينة_المنورة من رياح وأتربة وارتفاع الأمواج حتى المساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، خباش، ثار، حبونا، يدمة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من ارتفاع الامواج على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع ومركز الرايس .

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة السابعة مساءً.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة ويمتد تدريجياً على جنوب المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية الافقية بسبب الاتربة المثارة والعوالق الترابية, في حين تتهيأ الفرصة لهطول امطار خفيفة وتكون الصقيع على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف ومرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز- علقان- الظهر),كما يتوقع تكون الضباب في الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير وكذلك على الحدود الشمالية (طريف ) والجوف (القريات ).