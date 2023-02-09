ارتفاع الإنتاج الصناعي في #المملكة بـ 7.3% خلال ديسمبر

ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 7.3% في ديسمبر من العام 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ولكن وتيرة الارتفاع سجلت تباطؤاً، وذلك مقارنةً مع ديسمبر 2021 عندما ارتفع الرقم القياسي بـ 11.2%.

هذا وهيمن نشاط التعدين واستغلال المحاجر على مؤشر الإنتاج الصناعي ككل، حيث بلغت الأهمية النسبية للنشاط 74.5%، والصناعات التحويلية 22.6%، بينما بلغت نسبة الكهرباء والغاز 2.9%.

وارتفع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بـ 4.1% في ديسمبر 2022، حيث بلغ إنتاج المملكة من النفط 10 ملايين برميل يومياً.