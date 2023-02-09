فيديو.. وصول البعثة السعودية المشاركة في إغاثة متضرري #الزلزال إلى #تركيا

وصلت منذ قليل أولى رحلات الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى تركيا.

وانطلقت في تمام الساعة السادسة بتوقيت المملكة أولى رحلات الجسر الجوي لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا والذي يتكون من 4 طائرات.

تجدر الإشارة إلى أنه وصلت التبرعات ضمن الحملة الشعبية التي أطلقتها السعودية لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، إلى أكثر من 81 مليون ريال.

وكشفت منصة "ساهم" التي تتلقى التبرعات من الشعب السعودي أن إجمالي مجموع التبرعات يبلغ حتى الآن 75,635,734 ريال، فيما وصل عدد المتبرعين نحو 252,246 متبرعاً.