بعد إيداع دعم فبراير.. “#حساب_المواطن” يوضح الإجراء المتبع حال ظهور الحالة “غير مؤهل”

كشف برنامج" حساب المواطن" عن الإجراء المتبع حال ظهور الحالة "غير مؤهل".

وأوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل"، فإن يلزم التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية، مبينًا أن ذلك يتم عن طريق الحساب، والتحقق من:

1 – دراسة الأهلية.

2 – تقديم اعتراض.

3 – أسباب عدم أهلية العائل.

4 – وإرفاق المستندات إن وجدت.

وأضاف أن كل الخطوات السابقة، تكون بعد تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

وأودع حساب المواطن اليوم الخميس، في حسابات المستفيدين، مبالغ الدفعة 63 دفعة شهر فبراير، للمستفيدين المستوفين لكافة الشروط.