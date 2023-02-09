تركيا ترفض مساعدة #قبرص

رفضت تركيا عرض حكومة جمهوري قبرص اليونانية، المساعدة في كارثة الزلزال في كهرمان مرعش.

وكانت تركيا قد أعلنت أنها دخلت المستوى الرابع من التأهب، والذي يتضمن دعوة للمساعدة الدولية.

وبينما قدمت عدد من الدول مساعدات لصالح تركيا بعد الكارثة، تم رفض طلب المساعدة من جنوب قبرص.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ أن هناك أكثر من 5 آلاف فريق بحث وإنقاذ من دول مختلفة في تركيا.

ورفضت أنقرة عرض جنوب قبرص، التي لا تربطها علاقات دبلوماسية، بإرسال فريق إنقاذ.

وصرح المدير العام للشؤون الخارجية في قبرص اليونانية، كورنليوس س. كورنيليو، أن جمهورية قبرص مستعدة للمساهمة في مهمة فريق الإنقاذ.

وأضاف كورنيليو: “تركيا لا تعترف بجنوب قبرص، ويبدو أن الموقف السياسي يسود حتى في الكوارث الطبيعية والمآسي الإنسانية”.

في المقابل، أعلن رئيس وزراء قبرص التركية إرسال 8 سيارات خاصة مجهزة بجانب فريق دفاع مدني يضم 30 شخصا إلى تركيا عقب الهزة الأرضية العنيفة.

وقالت تقارير إنه من المنتظر أن ترسل قبرص التركية فريق آخر مؤلف من 10 أشخاص على متن طائرة إلى مدينة أضنة، حيث سيعبر برا من هناك إلى مدينة أضيامان للمشاركة في أعمال الإنقاذ.

وتجاوز عدد قتلى الزلزال في تركيا 12 ألف شخص.