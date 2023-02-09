أول تصريح من #السيسي على “الإساءة للسعودية”: “ميصحش.. ولا يمكن ننسى وقفة أشقائنا معنا” #عاجل

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السسيي على الجدل الدائر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن علاقة مصر مع المملكة العربية السعودية.

وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح المرحلة الثانية من مشروع "سايلو فوودز" للمواد الغذائية في مدينة السادات اليوم: "في موضوع عايز اتكلم فيه، وأرجو إن إحنا كمواطنين وحتى كإعلاميين ننتبه له، سياسة مصر دائما سياسة تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل والخارج".

وأضاف الرئيس المصري: "أتابع مواقع التواصل، وبشوف ساعات بيبقى فيه حماس زيادة، أو حتى مش عايز أقول (تجاوزات في الكلام وكده)، مش بتكلم عن موضوعات محلية، بتكلم عن موضوعات خاصة بعلاقاتنا مع أشقائنا، وده أمر يا جماعة ننتبه ليه كويس، وخلي بالكم ده بيعكس مدى فهمنا وتقديرنا للعلاقات مع الأشقاء".

وواصل: "بالتالي لما يتم تناول موضوع بدون أساس، ملوش خلفية يعني، إحنا بنقعد ونتكلم ونقول أمور قد لا تكون لها أساس من الصحة بصراحة، هنمشي ورا بعض المواقع المغرضة اللي عايزة تعمل فتنة بيننا وبين الأشقاء!، أقل حاجة نعملها لو مش هنقول كلام طيب، يُفضل نسكت".

وأكمل: "إحنا مش بنكتب إلا دايماً لصالح تحسين ودعم العلاقات مش العكس، وإحنا علاقتنا طيبة بالجميع، وده منهج ماشيين بيه مش من النهارده، لكن ده مسار بننتهجه من تولي المسؤولية".

وتابع: "حتى في الأزمات والخلافات الكبيرة، مفيش تصريحات سلبية أبداً، وكل كلامنا منضبط جدا، وبالتالي ميصحش نُسيئ لأشقائنا وماننساش وقفة أشقائنا معانا".

وأتم "أنا هقول فرضية مش موجودة، لو في أزمة، أنا أطول لساني أو أقول كلام مش مظبوط، ده كلام لا يليق أبداً، فين: (لا تنسوا الفضل بينكم)، وحتى بعض المقالات اللي أشوفها مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية أو أي دولة أخرى، إحنا حريصين، وده توجه دولة، وأرجو كلنا كمواطنين لا ننساق وراء مواقع تقصد الفتنة بيننا، علاقتنا طيبة بالكل والجميع، وفي أصعب الظروف، حتى لو في خلاف مع دولة شقيقة خلال السنين اللي فاتت هنتجاوزها".