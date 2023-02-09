اتفاق على تأسيس نادٍ طلابي باسم #صُنع_في_السعودية

وقعت جامعة الملك خالد اتفاقية تعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية "برنامج صُنع في السعودية"، أمس، في المدينة الجامعية بالفرعاء، بحضور رئيس الجامعة، الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.

وتهدف الاتفاقية إلى التنسيق وتعزيز التعاون بين الطرفين، وذلك في المسارين الإستراتيجي والتنفيذي، عبر المشاريع والمعارض والمبادرات المشتركة من خلال نقاط اتصال مخصصة، واستخدام علامة "صُنع في السعودية" على المواد التسويقية في المعارض والحملات الترويجية ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي، وتأسيس نادٍ طلابي باسم "صُنع في السعودية" لنشر ثقافة الصناعات السعودية.

وبرنامج "صُنع في السعودية" هو مبادرة وطنية أطلقتها هيئة تنمية الصادرات السعودية كجزء من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ويهدف إلى تحفيز الصناعات الوطنية وتشجيع المستهلكين على شراء السلع المحلية وتنمية وتعزيز صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية.