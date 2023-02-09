معهد أبحاث زلازل تركي يحذر من #تسونامي يهدد 14 دولة

حذر مدير مرصد ومعهد "كانديلي" لأبحاث الزلازل في تركيا، هالوك أوزنر، من أن الزلزال المدمر الذي ضرب بلاده، وبلغت قوته 7.4 درجة على مقياس "ريختر"، يمكن أن يتسبب في حدوث موجة "تسونامي" في البحر الأبيض المتوسط، يمتد تأثيرها إلى 14 دولة.

وقال"أوزنر" في حديث مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال أونز: "نواجه أكبر أضرار أحدثها زلزال في هذه المنطقة منذ عام 1999".

وأضاف: "التقديرات تشير إلى وقوع الزلزال في منطقة شرق الأناضول، ما أدى إلى حدوث تصدع في 180 كم، لذا نواجه أكبر زلزال ضررًا حدث في هذه المنطقة بعد زلزال 17 أغسطس 1999".