أكثر من 21 ألف مولود في المدينة المنورة خلال عام

أوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن إجمالي عدد المواليد بمنطقة المدينة المنورة خلال العام 2022م بلغ 21.973 مولودًا في كافة منشآت التجمع .

وبيّن التجمع في إحصائية نشرها أن 11.625 مولودًا من الذكور و11.043 من الإناث، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الولادة الطبيعية 14.519 حالة من إجمالي عدد الولادات، فيما كانت حالات الولادة القيصرية 7.092 حالة، مؤكدًا أن المنشآت الصحية تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية اللازمة والكوادر الطبية المؤهلة لتقدم فحوصات ما قبل الحمل ومتابعة جميع مراحل الحمل من أجل حمل صحي وولادة آمنة.