تقارير: ترشيح غربال وتايلو لإدارة لقاء الأهلى ضد فلامنجو و #الهلال أمام #ريال_مدريد #كأس_العالم_للأندية

كشفت تقارير صحفية عن ترشيح الحكم الجزائرى مصطفى غربال والإنجليزى أنتونى تايلو، لإدارة مواجهتى كأس العالم للأندية المتبقيتين فى المنافسة.

ويستعد بعد غد السبت فريق الأهلى لخوض مباراته ضد فلامنجو البرازيلي، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المقامة فى المغرب، وهى المرة الخامسة التى يخوض فيها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى مونديال الأندية محققا رقما مميزا على مستوى أندية العالم.

وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن مصطفى غربال والإنجليزى أنتونى تايلو مرشحين لإدارة إحدى المباراتين المتبقيتين فى مونديال الأندية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتحدد من الذى يدير مباراة الأهلي مع فلامنجو البرازيلى لتحديد المركز الثالث والرابع في مونديال الأندية، أو المباراة النهائية التي تجمع الهلال ضد ريال مدريد.