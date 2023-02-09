الهلال ضد #ريال_مدريد.. كاريلو واليامي جاهزان لنهائى #كأس_العالم_للأندية

كشفت تقارير صحفية أن الثنائى أندريه كاريلو وحمد اليامي لاعبا نادى الهلال السعودى أصبحا جاهزين للمشاركة فى المباراة النهائية أمام ريال مدريد في التاسعة بعد غد على ملعب "المجمع الرياضي مولاي عبد الله" في نهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل نادي الهلال الى المباراة النهائية عقب الفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب طنجة ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

قال موقع " سعودى " المتخصص فى أخبار الكرة السعودية أن البيروفي أندريه كاريلو، نجم نادي الهلال السعودي جاهز بنسبة 100% بعدما شارك مع الهلال أمام فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية وهو مصاب.

أشار الموقع إلى جاهزية حمد اليامي الظهير الأيمن للمباراة النهائية أمام ريال مدريد بعد الشفاء من الإصابة.