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#الهلال ضد #ريال_مدريد.. كاريلو واليامي جاهزان لنهائى #كأس_العالم_للأندية

9 فبراير 2023 · < 1 minute

كشفت تقارير صحفية أن الثنائى أندريه كاريلو وحمد اليامي لاعبا نادى الهلال السعودى أصبحا جاهزين للمشاركة فى المباراة النهائية أمام ريال مدريد في التاسعة بعد غد على ملعب "المجمع الرياضي مولاي عبد الله" في نهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل نادي الهلال الى المباراة النهائية عقب الفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب طنجة ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

قال موقع " سعودى " المتخصص فى أخبار الكرة السعودية أن البيروفي أندريه كاريلو، نجم نادي الهلال السعودي جاهز بنسبة 100% بعدما شارك مع الهلال أمام فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية وهو مصاب.

أشار الموقع إلى جاهزية حمد اليامي الظهير الأيمن للمباراة النهائية أمام ريال مدريد بعد الشفاء من الإصابة.