زلزال يودي بحياة 4 أشخاص في #إندونيسيا

لقي أربعة أشخاص حتفهم اليوم في زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر في إقليم بابوا بإندونيسيا.

وقال رئيس وكالة إدارة الكوارث في بابوا، عسيب خالد، إن الضحايا كانوا في مكان مطل على البحر عندما وقع الزلزال في العاصمة الإقليمية جايابورا ودمر المباني ومنازل بما في ذلك أكبر مركز تسوق في المدينة.

وأفادت وكالة الجيوفيزياء الوطنية أن الزلزال وقع الساعة 0328 مساءً (0828 بتوقيت جرينتش) على عمق عشرة كيلومترات.