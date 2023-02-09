إبراهيموفيتش: لن أفكر فى الاعتزال وأشعر أنى رقم 1 حتى الآن

تحدث النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي عن مستقبله في عالم كرة القدم خلال الفترة المقبلة، بعدما عاد مؤخرا من إصابة قوية حرمته من المشاركة 8 أشهر، وبات جاهزا للمشاركة في المباريات.

وأكد إبراهيموفيتش في تصريحات لموقع " فوتبول إيطاليا " إنه لا يفكر مطلقا في الاعتزال، بل يخطط للاستمرار في الملعب لعدة سنوات مقبلة.

وقال زلاتان: "كيف ولماذا أفكر في الاعتزال؟ لا يزال لديّ العديد من الإنجازات لأحققها، الجسد يتغير والإعداد البدني أيضا أصبح مختلفا لكن الجودة لا تزول بل هي مستمرة".

ورد عن سؤاله علي حالته البدنية حاليا، قال: "أنا بخير وأشعر بحالة رائعة للغاية، لقد عدت مؤخرا إلى الفريق وأشعر بالحرية داخل وخارج الملعب، سأفعل كل شيء لأساعد زملائي اللاعبين والنادي على العودة إلى المسار الصحيح".

ويري السويدي أن تعرضه لانتقادات على مدار 25 عاما، أمرا طبيعيا للغاية، بقوله "لولا هذه الانتقادات لما وصلت لتلك المكانة الرائعة، أشعر أنني رقم 1 حتى الآن، لديّ رغبة كبيرة وأريد أن أفعل أشياء كثيرة، وأن أعوض ما فقدته على مدار الأشهر الماضية، لقد أضعت الكثير من الوقت".