سعودية تروي تفاصيل نجاتها من #زلزال_تركيا: “الهزة مرعبة.. ولم نجد حتى الماء في اليوم الأول” (فيديو)

روت مواطنة سعودية في تركيا تفاصيل نجاتها من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وخلف ورائه آلاف القتلى، فجر الإثنين الماضي.

وقالت المواطنة السعودية لقناة "الإخبارية": "كنت موجودة في البيت بمدينة غازي عنتاب لحظة وقوع الزلزال. الهزة كانت مرعبة وقوية للغاية".

وأضافت: "خرجنا من البيت ونحن نجري فور وقوع الزلزال، والوضع كان مرعب جداً، وتوجهنا إلى الشارع، وكان هناك عدد كبير من الأتراك وغيرهم في الشارع".

وواصلت مسترجعة ما حدث في هذا اليوم وقت حدوث الزلزال: " كان هناك هزة شديدة، والبيت قعد يتكسر.. كل شيء كان مرعب".

وأكملت: "ذهبنا إلى مسجد أول ليلة، كنا نقعد فيه نتدفى، ثم نخرج ننام في السيارة.. استمرينا في السيارة إلى اليوم التالي، ثم توجهنا إلى بيت شقيقة زوجي، لأنه طابق أرضي آمن".

وبينت أنه كان معها وزوجها أطعمة جلباها من لدى شقيقة زوجها، مختتمةبقولها: "أول يوم كان صعب جداً، ولم نجد فيه حتى الماء في السوبر ماركت".