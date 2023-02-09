الذهب يرتفع مع تراجع #الدولار وترقب بيانات أمريكية

ارتفع الذهب، اليوم الخميس، مدعومًا بتراجع الدولار، لكن من المتوقع أن تكون الأسعار حبيسة نطاق محدود إذ ينتظر المتعاملون بيانات اقتصادية سعيا إلى مؤشرات بشأن مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" في رفع الفائدة.

وبحلول الساعة 1029 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1882.14 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1881.00 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.4 بالمئة مقابل عملات رئيسية منافسة. ويميل ضعف الدولار إلى جعل المعدن الأصفر المسعر به رهانا جاذبا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 22.44 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 973.44 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1650.40 دولار.