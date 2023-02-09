القبض على هندي وإثيوبي لنقلهما وإيوائهما 7 مخالفين لنظام أمن الحدود في #عسير

قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة في منطقة عسير على مقيم من الجنسية الهندية، لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومقيم من الجنسية السودانية، لإيوائه 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

جرى إيقاف المخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص، ومن نقلهما وآواهما إلى النيابة العامة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، إن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وشدد على أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، على الرقم "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" و"996" في بقية مناطق المملكة.