الغذاء_والدواء تكشف حقيقة وجود مستحضر تجميل شهير يحتوي على مواد مسرطنة #عاجل

كشفت هيئة الغذاء والدواء حقيقة ما انتشر حول وجود مستحضر تجميلي شهير يحتوي على مواد مسرطنة في السعودية.

وذكرت الهيئة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، اليوم، أنها رصدت انتشار مقطع فيديو حول منتج تجميلي مشهور لإخفاء العيوب "كونسيلر"، وأنه يحتوي على مواد مسرطنة، مشيرة إلى أن المرددين لذلك استندوا على دراسة ألمانية تم فيها اختبار المنتجات.

وبينت أن الفيديو المتداول يتضمن معلومات غير صحيحة، والخبر المنشور في الصحيفة عام 2020، يتناول بشكل عام عدة أنواع من منتجات إخفاء العيوب "الكونسيلر"، دون أن يحدد الشركة الصانعة.

وأضافت: "لم يصدر أي تحذير أو خبر من مركز التحذيرات الأوروبية الرسمي ولا الجهات الرقابية".

وكشفت أنه "سبق للهيئة تحليل عدة منتجات للشركة المذكورة في الفيديو المتداول، ضمن جهودها المستمرة في الرقابة، ولم نرصد أي حالات عدم مطابقة للمواصفات".