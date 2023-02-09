“مبنى منهار بالكامل”.. الكشف عن آخر تطورات البحث عن المواطنة المفقودة في #زلزال_تركيا (فيديو)

كشف القائم بالأعمال في سفارة المملكة لدى تركيا، محمد الحربي، تطورات البحث عن المواطنة السعودية المفقودة في زلزال تركيا.

وقال "الحربي" في تصريحات لقناة "الإخبارية": "تلقينا اتصالاً من عائلة المواطنة في المملكة، أعطونا العنوان الموجودة فيه، وتوجه أعضاء في السفارة إليه بالفعل، ووجدنا المبنى الذين أبلغونا به منهار بالكامل، ويحتاج إلى رفع الأنقاض".

وأضاف: "السلطات التركية المعنية عملت في هذا المبنى لفترة، وتمكنا من جلب فرق تركية إضافية لاستمرار البحث ورفع الأنقاض".

وأشار إلى أن هذه المواطنة شبه مقيمة في تركيا منذ سنة، ولا يوجد أحد من أفراد عائلتها معها.