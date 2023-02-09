رئيس #برشلونة يكشف موقفه من عودة #ميسي

رد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، على الضجة التي أثارها شقيق ليونيل ميسي، بإهانته للعملاق الكتالوني، مفضلًا التكتم على إمكانية عودة البرغوث.

وقال لابورتا في مؤتمر صحفي "حزين على ما قاله شقيق ليونيل ميسي، لكن لا أفكر فيه مرة أخرى".

وتابع "لقد انتهى الأمر بخطوة منطقية، لقد اعتذر شقيق ميسي، وأقدر ما فعله".

وأضاف "ليونيل ميسي إرث برشلونة ونحن فخورون به، فهو أفضل لاعب في التاريخ".

ونوه "لا تجعلوني أتحدث عن ميسي، فهو لاعب حاليا في باريس سان جيرمان، ولا أريد الحديث عن لاعب في فريق آخر".

وبسؤاله عن إمكانية عودة ميسي، رد "لقد علقت على الأمر بالفعل، ميسي تراث برشلونة، لا أريد الحديث عنه احتراما له ولناديه الحالي".

وأتم "دعونا لا نتحدث في هذا الأمر خلال الوقت الحالي، يمكنكم استنتاج إجابة السؤال، أعتقد أن ردي لا يؤثر إطلاقا على العلاقة بين ميسي وبرشلونة".

وينتهي تعاقد ميسي مع باريس بنهاية الموسم الحالي، وهناك محاولات مكثفة من سان جيرمان للإبقاء على النجم الأرجنتيني.