24 مليون م٢.. تخصّيص 3 مواقع للدواجن في القنفذة

أنهى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرمة، ممثلاً في مكتب الوزارة بمحافظة القنفذة، تخصيص وإصدار صكوك تملك لـ3 مواقع لتكون مجمعات للدواجن في محافظة القنفذة.

وجرى تحديد هذه المواقع بمشاركة الجهات المعنية ورفعها مساحيًا، واستكمال إجراءات التخصيص من قبل إدارة الأراضي والمساحة في فرع الوزارة بالمحافظة، وذلك على مساحة 24 مليون و693 ألف و669 متراً مربعًا.

وتتميز هذه المجمعات ببعدها عن النطاق العمراني، للمحافظة على البيئة، ولتطبيق أعلى أنظمة التحكم في معايير الأمن الحيوي والسلامة، وذلك في شرق وشمال القنفذة.

وتهدف هذه المجمعات إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي، وتحقيق الأمن الغذائي الوطني، إلى جانب زيادة الإسهام في المحتوى المحلي، وتوفير فرص العمل بمشاركة القطاع الخاص، لأجل تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني.