الربيعة: إتاحة أداء #العمرة للحاصلين على كافة أنواع التأشيرات

كشف وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، عن مجموعة من التيسيرات التي اتاحتها المملكة لأداء نُسك العمرة.

وقال "الربيعة" في تصريحات على هامش زيارته الجارية إلى العراق: " أتحنا أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي للحاصلين على كافة أنواع التأشيرات".

وأضاف: "وتقرر كذلك إلغاء شرط وجود المحرم للمرأة".

وأعلن رئيس هيئة الحج والعمرة العراقية، سامي المسعودي، أن السعودية ألغت شرط "العمر" المفروض على الحجاج العراقيين لأداء المناسك.

وقال "المسعودي" في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية، "ناقشنا فتح منافذ جديدة بين العراق والسعودية، وألغى الجانب السعودي شرط العمر الذي كان مفروضاً على الحجاج العراقيين لأداء مناسك الحج والعمرة".

وأضاف: "اتفقنا مع الجانب السعودي على تيسير إجراءات الحج والعمرة للعراقيين".

ووصل وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد حكومي.