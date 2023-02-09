بعد هاتريك مباراة #النصر_الوحدة.. #كريستيانو_رونالدو يتخطى حاجز الـ 500 هدف في مسيرته

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر ناديه للفوز على الوحدة برباعية نظيفة في دوري روشن.

وخلال المباراة حقق رونالدو رقما فريدا آخر في مسيرته الرياضية الحافلة مع الساحرة المستديرة، حيث حمل الهدف الأول الذي أحرزه في شباك الوحدة الرقم 500 في مشواره مع جميع الأندية التي دافع عن ألوانها على مدار مشاركاته معها في بطولات الدوري المختلفة.

وبعد تسجيله الأهداف الأربعة، رفع رونالدو رصيده التهديفي في الدوريات المختلفة إلى 503 أهداف، بواقع 103 هدف مع مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي و311 هدفا مع ريال مدريد في الدوري الإسباني و81 هدفا مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي، و3 أهداف مع سبورتنج لشبونة بالدوري البرتغالي، بالإضافة إلى 5 أهداف مع النصر في الدوري السعودي.