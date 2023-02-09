كريستيانو_رونالدو: الفوز على الوحدة جاء عن جدارة واستحقاق

تحدث الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عن الانتصار الذي حققه فريقه النصر على حساب نظيره الوحدة برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2022-2023

وأعرب كريستيانو رونالدو عن سعادته بالتسجيل في تصريحات تلفزيونية عبر مباراة اليوم وإحرازه سوبر هاتريك لأول مرة بالدوري السعودي للمحترفين.

وقال رونالدو: "قدم فريقنا الفوز اليوم مباراة جيدة وسعيد بالتواجد في صدارة ترتيب الدوري السعودي والتسجيل خلال اللقاء".

وسجل رباعية نادي النصر النجم كريستيانو رونالدو في الدقائق 21، 40، 53، و61 على التوالي ليصل الى هدفه الخامس في الدوري السعودي للمحترفين.

أضاف كريستيانو رونالدو: "سعيد بالتسجيل اليوم لكنني سعيد أكثر بمساعدة زملائي لتحقيق الفوز واعتلاء صدارة الدوري السعودي للمحترفين"