بعد إيداع دفعة فبراير..”#حساب_المواطن” يوضح الإجراء الواجب اتباعه حال عدم صرف المستحقات #عاجل

كشف برنامج حساب المواطن، الإجراء المتبع حال عدم تمكن المستفيدين من صرف مستحقاتهم من دفعة فبراير التي تم إيداع مبالغها في حسابات المستفيدين أمس الخميس.

وبيّن البرنامج، في رده على استفسار أحد المغردين على "تويتر"، أنه يجب في تلك الحالة مراجعة البنك للتأكد من عدم إيداع الدفعة، ثم رفع طلب على "صوتك مسموع" في حال لم يتم الإيداع.

ولفت إلى أنه يجب عند رفع الطلب اختيار نوع الطلب الرئيسي "المدفوعات"، ونوع الطلب الفرعي "لم يتم استلام الدفعة".

(دفعة فبراير)

وأعلن برنامج جساب المواطن، عن إيداع (3.7) مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والستين (11.2) مليون مستفيد وتابع.

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، إن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من (148) مليار ريال منها (1.9) مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأضاف أن (76%) من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة (1844) ريالاً.

وأشار الهاجري إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة بلغ أكثر من (2.1) مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته (80%)، وبلغ عدد التابعين (8.5) ملايين مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من (533) ألف مستفيد، مشكلين (20%) من إجمالي المستفيدين الرئيسين.