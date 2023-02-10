زلزال_سوريا_تركيا.. ارتفاع عدد الضحايا لـ22 ألف قتيل وتلاشي الآمال بالعثور عن ناجين

ارتفعت حصيلة القتلى، جراء الزلزال الذي ضرب كلا من سوريا وتركيا إلى أكثر من 22 ألف قتيل، فيما تخطى عدد المصابين 78 ألف شخص إجمالا.

ومع مرور الساعات ودخول الكارثة يومها الخامس، تتلاشى الآمال في الوصول إلى أحياء تحت الأنقاض، خاصة في سوريا.

وأعلن نائب الرئيس التركي، مساء أمس الخميس، ارتفاع عدد قتلى الزلزال في بلاده إلى 17674، بينما تخطى عدد المصابين الـ72 ألفاً.

فيما وصل عدد القتلى في عموم سوريا جراء الزلزال المدمر إلى 3370، وإصابة نحو 5300.

وأكد نائب الرئيس التركي أن أعمال البحث والإنقاذ اكتملت في ولايتي كليس وشانلي أورفا، مضيفاً: "وإلى حد كبير اكتملت في ولايات ديار بكر وأضنة وعثمانية".