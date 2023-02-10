طائرتان سعوديتان محملتان بالمواد الإغاثية تصلان اليوم إلى #تركيا و #سوريا  #زلزال_تركيا_سوريا

ستصل اليوم الجمعة طائرتان سعوديتان محملتان بالمواد الإغاثية إلى تركيا و سوريا للمشاركة في الأعمال الإغاثية لضحايا الزلزال المدمر الذي تعرضت له كلا من سوريا وتركيا الإثنين الماضي.
وستصل الطائرة الإغاثية الأولى إلى مدينة غازى عنتااب التركية ، أما الأخرى سوف تصل إلى شمال سوريا ، بالتنسيق مع الجانب التركي ، وستصل حمولة الطائرة حوالي 90 طن من المواد الإغاثية.
وبالأمس وصلت أولى طائرات الجسر الجوي الإغاثي إلى تركيا، حيث تشمل المساعدات الإغاثية الخيم الإيوائية، والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية.
فيديو | موفد #الإخبارية عبدالله الرويس من مدينة أضنة التركية:
تسليم الطائرة الإغاثية السعودية الأولى إلى الجانب التركي وستصل اليوم طائرتان إضافيتان الأولى ستكون في مدينة غازي عنتاب التركية والثانية في الشمال السوري pic.twitter.com/Qt7m60FCOw
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 10, 2023