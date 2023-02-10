محلل #طقس: اليوم بداية موسم “#العقارب”.. وهذه سماته المناخية

قال محلل الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، إن اليوم الجمعة أول أيام موسم" العقارب".

وأضاف في تغريدة على "تويتر"، أن موسم "العقارب" ثلاثة منازل وهي:

سعد الذابح العقرب الأولى «السم»

وسعد بلع،ا لعقرب الثانية «الدم»

وسعد السعود العقرب الثالثة «الدسم» ولها من أسمائها نصيب، وعدد أيامها 39 يوماً.

وتابع : "هي مظنة البرد متى هبت الرياح الشمالية قطبية أو سيبيرية قد يحصل منه أضرار"، لافتا :"سعد الذابح و سعد بلع في فصل الشتاء وسعد السعود في فصل الربيع وتقول العامة إذا دخلت العقارب، صار الخير قارب، كناية عن ازدياد فرصة الأمطار".