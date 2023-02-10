بدرجة مئوية.. #طريف و #عرعر تُسجلان أدنى #درجة_حرارة اليوم في #المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن المدن التي سجلت أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم الجمعة في المملكة.

وأوضح المركز في تغريدة على "تويتر"، أن مدينة مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ33 مئوية، فيما تسجل مدينتا عرعر وطريف أدنى درجة حرارة بـ1 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

وأضاف مركز الأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول امطار خفيفة ولا يستبعد تساقط الثلوج مع تكون الصقيع، على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المسجلة اليوم: