هل يُمكن للوافد قيادة #مركبة داخل #المملكة بالرخصة الصادرة من بلده؟.. “#المرور” يوضح #عاجل

حسمت المديرية العامة للمرور الجدل بشأن مدى إمكانية قيادة الوافد لمركبة برخصة صادرة من موطنه الأصلي.

وأوضحت في ردها على استفسار احد المغردين على "تويتر"، أنه يُمكن للسائق الأجنبي قيادة المركبات بالمملكة برخصته التي قدم بها، لمدة 3 أشهر.

وأضافت "المرور" أنه يشترط "ترجمة الرخصة من جهة معتمدة، وتناسب نوعها مع المركبة التي يقودها".

وكانت حددت إدارة المرور في وقت سابق خطوات تجديد الرخصة عبر حسابها على تويتر، موضحة أن خطوات التجديد تتمثل في:

- سداد الرسوم والمخالفات.

- إجراء الفحص الطبي.

كما أشارت إلى إمكانية تجديد الرخصة عن طريق الحساب الخاص بالمستفيد في بوابة أبشر.