ارتفاع التبرعات للحملة الشعبية لإغاثة متضرري#زلزال_سوريا_تركيا إلى 190 مليون ريال

ارتفعت تبرعات الحملة الشعبية السعودية لإغاثة متضرري زلزال سوريا و تركيا عبر منصة ساهم لتتجاوز 190.47 مليون ريال.

فيما بلغ أعداد المتبرعين من أشخاص ومؤسسات أكثر من 559.2 ألف متبرع.

ودعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، عموم المسلمين إلى المسارعة بالإسهام في الحملة الشعبية التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي، ومساعدة الضحايا والمتضررين، وذلك عبر منصة "ساهم" التي يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.