الحرب_الروسية_الأوكرانية.. موسكو تقصف شبكة الطاقة في كييف

شنت روسيا موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا اليوم الجمعة، متسببة في انفجارات في العاصمة كييف ومهاجمة مدنا في أنحاء البلاد.

وقال مسؤولون محليون إن ما لا يقل عن 17 صاروخا أصابت مدينة زابوريجيا جنوب شرق البلاد في ساعة واحدة في أعنف هجوم منذ غزو روسيا أوكرانيا في فبراير شباط الماضي.

وبينت شركة أوكرينيرجو، شركة تشغيل شبكة الكهرباء الوطنية، أن عدة مرافق للطاقة في شرق أوكرانيا وجنوبها وغربها تعرضت للقصف، ما تسبب في تعطيل الإمدادات، وذلك بعد هجمات بالطائرات المسيرة وهجمات صاروخية خلال الليل على محطات الطاقة ومرافق نقلها.

وقال ماكسيم مارتشينكو حاكم منطقة أوديسا الواقعة جنوب البلاد "سيطول دوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية". وتابع "من فضلكم لا تتجاهلوا صفارات الإنذار من الغارات الجوية واحتموا".

وجاءت الهجمات الروسية الجديدة في أعقاب زيارة نادرة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى خارج البلاد هذا الأسبوع وشملت محادثات مع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل بهدف تأمين مزيد من الأسلحة لأوكرانيا، بما في ذلك الطائرات المقاتلة.

وهزت ثلاثة انفجارات على الأقل كييف والمنطقة المحيطة بها، ويقول مسؤولون إن منظومات الدفاع الجوي كانت تعمل في العاصمة وفي أجزاء أخرى من البلاد.

وقال مسؤولو مدينة كييف إن حطام الصواريخ دمر منزلا وسيارتين وشبكات الطاقة في حي هولوسيفسكي بالعاصمة.

وحث حاكم كييف المواطنين على الاحتماء في ظل تواصل دوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية لأكثر من ثلاث ساعات.

وأكد حاكم مدينة خاركيف، وهي أكبر مدينة في شرق أوكرانيا، أن أحد مرافق البنية التحتية بالمدينة تعرض للقصف وحذر من حالات انقطاع محتملة في التيار الكهربي نتيجة لذلك.

وقال مسؤولون بالمنطقة إن البنية التحتية الحيوية هوجمت أيضا في منطقة خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا ومنطقة دنيبروبيتروفسك في وسط البلاد.

وقال يوري إهنات المتحدث باسم سلاح الجو للتلفزيون الأوكراني إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت خمس طائرات مسيرة من أصل سبعة وخمسة صواريخ كاليبر من أصل ستة أُطلقت كلها على أوكرانيا.

وأفاد سلاح الجو أيضا بأن 35 صاروخا من نوع إس-300 أُطلقت في منطقتي خاركيف وزابوريجيا. وليس لدى الدفاعات الجوية الأوكرانية القدرة على إسقاط هذا النوع من الصواريخ.