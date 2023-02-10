استقرار أسعار #الذهب وسط ترقب #بيانات_التضخم_الأمريكية

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع تحول التركيز في الأسواق على بيانات التضخم الأمريكية المنتظرة الأسبوع المقبل والتي من المرجح أن تقدم صورة واضحة لمسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وبقيت أسعار الذهب في المعاملات الفورية دون تغير كبير عند 1862.74 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1209 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ السادس من يناير كانون الثاني في وقت سابق من الجلسة. وسجل الذهب انخفاضا أسبوعيا 0.1 بالمئة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1875.90 دولار.

ويترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في 14 فبراير شباط.

وارتفع الدولار 0.2 بالمئة مقابل العملات المنافسة. ومن شأن ارتفاع الدولار أن يجعل الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين من حاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.08 دولار للأوقية، لكنها تتجه نحو تسجيل انخفاض أسبوعي سيكون الرابع على التوالي.

وتراجع البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1595.24 دولار. وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 956.98 دولار، لكن من المتوقع أن يسجل الانخفاض الأسبوعي الخامس على التوالي.