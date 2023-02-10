مصر.. وفاة شخصين وإصابة 20 إثر انهيار عقار

ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار منزل في مدينة دمنهور المصرية، نتيجة انفجار اسطوانة بوتوجاز، حيث توفي شخصان وأصيب 20 آخرين.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتستمر في البحث تحت الأنقاض حيث تبين انهيار منزل من أربعة طوابق.

وجرى نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي، وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال رفع الأنقاض.

كانت الحماية المدنية تلقت بلاغا بانهيار العقار وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن المفقودين.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة الحادث إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسبابه وملابساته.