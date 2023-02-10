سفارة السعودية في #تركيا: المواطنون في مناطق #الزلزال تم إجلاؤهم إلى أماكن آمنة وجميهم بصحة جيدة #عاجل

أعلنت السفارة السعودية في تركيا، أن بقية المواطنين المتواجدين في مناطق الزلزال قد تم إجلاؤهم إلى أماكن آمنة وجميهم يتمتعون بصحة جيدة.

قالت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية تركيا:" إنه عُثر اليوم على جثمان المواطنة -رحمها الله- التي انقطع الاتصال بها خلال الفترة الماضية، تحت انقاض المبنى الذي كانت تسكن فيه بمدينة أنطاكيا، حيث تم التعرف على جثمانها ورفعه بحضور ممثل من السفارة وبعض أفراد أسرتها.

وأعربت السفارة عن شكرها على تجاوب السلطات التركية، كما تقدمت بخالص العزاء والمواساة لعائلتها وأقاربها في هذا المصاب.

وأكدت السفارة أن بقية المواطنين الذين كانوا في مناطق الزلزال قد تم إجلاؤهم إلى أماكن آمنة، وجميعهم يتمتعون بصحةٍ جيدة.