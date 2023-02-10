رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض يكشف فوائد الزلازل ومتى يصنف كارثة

أكد رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض، الدكتور عبدالله بن محمد العمري، أن الزلازل أشد الكوارث الطبيعية فتكاً بالبشرية لأنها تحدث فجأة ولا يمكن التنبؤ بها.

وقال العمري خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، إن الظاهرة الطبيعية علمياً إذا زاد ضحاياها عن 50 شخصا تعتبر كارثة.

وأوضح رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض، أن من فوائد الزلازل أنها تدلنا على أماكن البترول والمعادن في باطن الأرض.

وأشار العمري إلى أنه خلال المائة سنة الماضية تم رصد 15 زلزال مُدمر، مضيفًا أن الرصد الزلزالي لهزات منطقة البحر الأحمر لا تتجاوز العشرات.