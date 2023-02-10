بتوجيه وزير الرياضة.. “القوة الزرقاء” في نهائي كأس العالم لدعم #الهلال

قدم مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن سعد بن نافل، الشكر والتقدير إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، نظير توجيهه بنقل رابطة الهلال "القوة الزرقاء" إلى الرباط لمؤازرة الفريق في نهائي كأس العالم للأندية.

ويواجه الهلال نظيره ريال مدريد في المباراة النهائية بكأس العالم للأندية، مساء السبت، فيما يلتقي الأهلي بفلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث.