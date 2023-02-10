الأرصاد تحذر: استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار خلال الــ24 ساعة القادمة #عاجل

توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس على المملكة خلال الـ 24 ساعة القادمة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض، وأجزاء من منطقتي الباحة وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخلَّلها سحبٌ رعديةٌ ممطرةٌ تُسبَق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والحدود الشمالية، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع المــوج من متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط تصل إلى أكثر من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وتكون حالة الموج في البحر الأحمر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حالة الرياح السطحية في الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة تتحول ليلاً من شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، ويكون ارتفاع الموج في الخليج العربي من متر إلى متر ونصف، وتكون حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.