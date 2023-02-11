ارتفاع #سعر_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 196.75 ريال

سجلت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت ، ارتفاع طفيف، ليسجل الجرام من عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو (196.75) ريال، مقارنة مع نحو (196.33) بإغلاق أمس الجمعة.

سعر الذهب عيار 24 في المملكة

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو في المملكة (224.85) ريال، وعيار 22 نحو (206.12) ريال، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في المملكة نحو (168.64) ريال.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 في المملكة نحو (1,888.78) ريال، كما سجل سعر الجنيه عيار 22 في السعودية نحو (1,978.72) ريال، وبلغ سعر الجنيه عيار 24 في المملكة نحو (2,158.61) ريال.

وبلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات في المملكة نحو (1,169.25) ريال، وسعر السبيكة 10 جرامات في السعودية نحو (2,311.51) ريال، وسجل سعر السبيكة 20 جرامًا في المملكة نحو (4,591.54) ريال.

وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,400.14) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (22,755.31) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (226,428.82) ريال.

أسعار الذهب عالمياً

وعلى المستوى العالمي، ارتفع سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت، ليسجل (1864.49) دولار للأونصة.