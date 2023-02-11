الموارد_البشرية: يجب تحديث بيانات مُستفيدي #الضمان في هذه الحالة #عاجل

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مُستفيدين الضمان الاجتماعي المطور إلى تحديث بياناتهم في حال طرأ أي تغيير بأوضاعهم المالية إبلاغها خلال 15 يوماً.

وأوضحت الوزارة، أنه في حال طرأ أي تغيير بأوضاع المُستفيد بشكل يؤثر على استحقاقه للمعاش أو مقداره فعليه الإبلاغ من أجل إعادة تقييم الاستحقاق.

ونوهت خلال ردها على استفسار عبر حسابها بـ"تويتر"، إلى أنه تتم دراسة الأهلية ومدى استحقاق المُستفيد بعد مراجعة مجموع الدخل المُسجل من قبل المُستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية.