وفد_أمريكي رفيع المستوى يزور #الرياض الأسبوع الجاري #عاجل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن زيارة وفد حكومي رفيع المستوى إلى المملكة للمشاركة في اجتماعات مجموعة العمل الخليجية - الأمريكية يومي 13 و16 فبراير الجاري.

وسيجتمع الوفد في العاصمة الرياض التي تستضيف مقرّ الأمانة العامة لمجلس التعاون مع ممثلين عن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمناقشة الأولويات المشتركة.

ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الأمريكية: سيترأّس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص لإيران روب مالي، القائم بأعمال منسق مكافحة الإرهاب والمبعوث الأمريكي الخاص بالإنابة للتحالف الدولي لهزيمة داعش كريستوفر لاندبرغ، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شبه الجزيرة العربية دانيال بنيام، ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، وسيرافقهم قادة مدنيون وعسكريون كبار آخرون.

وستركز اجتماعات مجموعة العمل على ثلاث مجموعات من الأولويات: الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، والأمن البحري وإيران، ومكافحة الإرهاب.

وتبرز هذه الاجتماعات التزام الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي المشترك بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين من خلال التعاون عبر مجموعة من القضايا.

https://www.state.gov/interagency-delegation-travels-to-saudi-arabia/