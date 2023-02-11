وزارة_الداخلية توفر #وظائف_شاغرة للكادر النسائي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية برتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول) للكادر النسائي، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشروط:

1- أن تكون المتقدمة حاصلة على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة المقدمة عليها.

2- أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

3- أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

4- أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم.

5- أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

6- ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

7- أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

8- بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها .

9- أن تكون لدى المتقدمة بطاقة تسجيل مهني وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول أثناء فترة التقديم.

10- الحصول على درجة (البكالوريوس ، الدبلوم) بنفس التخصص الصحي بتقدير لا يقل عن (جيد).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم السبت بتاريخ 1444/07/20هـ الموافق 2023/02/11م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/07/25هـ الموافق 2023/02/16م.

طريقة التقديم:

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