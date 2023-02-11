“ليست جراداً”.. #وقاء يكشف معلومات مثيرة عن حشرة #ملعب_الشرائع (فيديو)

أصدر المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء», توضيحاً بشأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود جراد صحراوي في ملعب «الشرائع» بمكة المكرمة، خلال استضافته مباراة الوحدة والنصر في الدوري.

وذكر «وقاء» أن هذه الحشرة نوع من أنواع النطاطات يسمى «الجخاخ» أو «الجراد النطاط»، وهي من جنس الجنادب (blue-winged grasshopper) تنتمي للأسرة الجرادية (Acrididae)، واسمها العلمي (Oedipoda caerulescanes).

وأضاف: «هذه الحشرة تشبه حشرة الجراد الصحراوي نسبياً من حيث الشكل، إلا أنها تختلف عنها من حيث السلوك, فهي ليس لها أضرار على المحاصيل الزراعية، وعادة توجد بكثافة في الطرقات وعلى المصابيح في فترة المساء».

وواصل: «هذه الحشرة لا يمكن أن تشكل مجموعات كبيرة تنتقل على شكل أسراب، ولا تنتقل إلى مسافات بعيدة، وهي ليست ضارة ولا تؤثر على النباتات أو الإنسان».