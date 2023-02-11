معجزة.. إنقاذ طفلة عمرها 7 سنوات بعد 6 أيام تحت أنقاض #زلزال_تركيا (فيديو) #عاجل

نجحت فرق الإنقاذ التركية من إنقاذ طفلة عمرها 7 سنوات، بعدما قضت 6 أيام كاملة تحت الأنقاض، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الإثنين الماضي.

ورصدت قناة "العربية" لحظة إنقاذ الطفلة التي تدعى "عائشة"، من تحت الأنقاض في ولاية "قهرمان مرعش" التركية.

وبحسب فرق الإنقاذ وخالها، خرجت الطفلة بعد 6 أيام كاملة قضتها في ظروف مؤلمة تحت الأنقاض.