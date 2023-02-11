“لا يُقارن”.. #أردوغان: ارتفاع قتلى #زلزال_تركيا لأكثر من 21 ألف

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب بلاده فجر الإثنين الماضي إلى 21 ألف و43 قتيلاً.

وقال "أردوغان" في تصريحات من مدينة ديار بكر، اليوم، إن هناك أكثر من 14 مليون تركي تضرروا من الزلزال، مضيفاً: "مئات الآلاف من المباني تصدعت وأصبحت غير قابلة للسكن".

ووصف الزلزال الأخير بأنه "لا يُقارن بما سبقه"، متابعاً: "هذا الزلزال أقوى وأكثر تدميرا بـ3 أضعاف من زلزال عام 1999".

وكشف الرئيس التركي عن مشاركة 160 ألف عامل في عمليات البحث والإنقاذ، واعداً في الوقت ذاته باتخاذ إجراءات سريعة لبدء إعادة الإعمار خلال أسابيع.

وأعلن اعتماد "التعليم عن بعد" في المناطق المتضررة حتى نهاية الفصل الدراسي، مشدداً على أن "جميع الولايات التي تضررت بالزلزال مجهزة بالمخيمات".