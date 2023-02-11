الدوسري ضد بنزيما.. تشكيل #الهلال و #ريال_مدريد المتوقع في نهائي #كأس_العالم_للأندية 

تستضيف المغرب، نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2022، والذي يجمع بين ريال مدريد الإسباني ونظيره الهلال، اليوم، السبت، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله.

ومن المرجح أن تكون بداية ريال مدريد بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: لونين.

في خط الدفاع: كارفاخال، روديجير، ألابا، كامافينجا.

في خط الوسط: مودريتش، كروس، سيبايوس.

في خط الهجوم: رودريجو، بنزيما، فينيسيوس.

فيما يتوقع دخول رامون دياز بالتشكيل التالي ضد مدريد:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، علي البليهي، ناصر الدوسري.

في خط الوسط: كاريلو، كويلار، سالم الدوسري.

في خط الهجوم: ماريجا، إيجالو، فييتو.